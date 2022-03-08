Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хакеры взломали сайты ряда правительственных ведомств России

Иван Юминов

Общество
Хакеры взломали сайты ряда правительственных ведомств России
Фото: Pexels

Сайты ряда правительственных учреждений подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РБК во вторник, 8 марта.

Так, атакам подверглись ФАС, Росстат, ФСИН, Минцифры, Роскомнадзор и Минкульт. В результате на главных страницах их сайтов появились изображения с силуэтами военных, а также флагами Украины и России, отмечает РБК.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она также взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

26 февраля Минцифры столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками. Отмечается, что тогда были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью свыше одного терабайта и ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги».

28 февраля хакеры взломали сайты ряда крупных российских СМИ. Взлому подверглись ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Peopletalk, «Фонтанка» и РБК.

1 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские посольства сталкиваются с мощными кибератаками. Все это делается информационными террористами с Украины, подчеркнула она.

Читайте также:
Украина хакерские атаки Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте