Хакеры взломали сайты ряда правительственных ведомств России

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Сайты ряда правительственных учреждений подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РБК во вторник, 8 марта.

Так, атакам подверглись ФАС, Росстат, ФСИН, Минцифры, Роскомнадзор и Минкульт. В результате на главных страницах их сайтов появились изображения с силуэтами военных, а также флагами Украины и России, отмечает РБК.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она также взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

26 февраля Минцифры столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками. Отмечается, что тогда были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью свыше одного терабайта и ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги».

28 февраля хакеры взломали сайты ряда крупных российских СМИ. Взлому подверглись ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Peopletalk, «Фонтанка» и РБК.

1 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские посольства сталкиваются с мощными кибератаками. Все это делается информационными террористами с Украины, подчеркнула она.