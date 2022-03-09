«Оторваны от реальности»: МИД прокомментировал санкции Запада

Фото: МИД РФ

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский считает, что санкции, которые были введены Евросоюзом против России — вредят гражданам ЕС.

Он отметил, что такая политика основывается на логике, которая оторвана от действительности.

— В Москве не раз отмечали: ограничительные меры ЕС являются нелегитимными, подрывающими устои международного права. Помимо всего прочего, они противоречат интересам самого ЕС, — считает Биричевский в беседе с РИА Новости.

Введение новых санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Далеко не все экономически развитые страны присоединились к экономическим санкциям в отношении России. «Вечерняя Москва» выясняла, кто поддержал нашу страну и как.