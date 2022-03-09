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СМИ назвали исключение из санкций США против России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ назвали исключение из санкций США против России
Фото: whitehouse

Запрет Соединенных Штатов на импорт энергоносителей из России не распространяется на уран. Об этом сообщает источник.

По его данным, энергетическая промышленность США зависит от РФ и ее союзников в лице Казахстана и Узбекистана — Штаты получают от этих стран около 50 процентов урана, который используется на американских АЭС.

В связи с этим эксперты-энергетики настаивают, чтобы Вашингтон не вводил запрет на импорт урана из России. Уточняется, что американцы в настоящее время не имеют баз производства этого энергоносителя, передает агентство Reuters.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому в США запрещается импортировать российские энергоносители. Запрет импорта нефти и газа из России негативно отразится и на самой Америке, однако Вашингтон убежден в правильности этого шага, заявил американский лидер.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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