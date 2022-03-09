Посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян

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Посольство РФ в Штатах назвало выдвинутые в отношении председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон претензии фактом гонения против России.

Накануне американский Минюст сообщил, что Брэнсон обвинили в нелегальной работе в качестве иноагента. Теперь ей грозит до 35 заключения под стражей.

В российском дипломатическом ведомстве назвали эти обвинения «возмутительными» и «необоснованными».

— Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В дипмиссии добавили, что США не дают россиянам поддерживать связь с Россией и сохранять собственное культурное наследие.

Уточняется, что в США также игнорируются призывы РФ обеспечить россиянам базовые права.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.