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Минобороны показало документы, подтверждающие подготовку Киевом наступления на Донбасс

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны показало документы, подтверждающие подготовку Киевом наступления на Донбасс
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало документ, который подтверждает готовящуюся Киевом наступательную операцию на Донбасс. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

— Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, — рассказал он.

По его словам, документ написан на имя начальников северного киевского, южного одесского и западного управлений Национальной гвардии Украины.

В материалах содержится подробный план подготовки ударной группировки для наступления на ЛНР и ДНР.

Конашенков подытожил, что российская спецоперация на Украине сорвала наступление ударных группировок украинской армии на Донбасс, передает РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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