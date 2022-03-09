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МИД: Россия сокращает использование доллара во внешних расчетах

Араз Салехов

Общество
МИД: Россия сокращает использование доллара во внешних расчетах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российская Федерация в условиях наложенных на нее санкций начинает сокращать использование доллара в резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала. Об этом в среду, 9 марта, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он заявил о постепенной адаптации внутреннего рынка и внешнеэкономических связей России в условиях введения санкций против страны.

— Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется, — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Московская биржа обнародовала данные торгов. Согласно им, курс доллара подскочил до 113 рублей.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал свою позицию касаемо возможной фиксации курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, данный процесс будет невозможен.

Также Банк России ввел временный порядок съема наличной валюты с крупных вкладов. Уточняется, что житель страны сможет снять не более десяти тысяч долларов наличными.

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