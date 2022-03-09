Минобороны и Красный Крест обсудили взаимодействие по Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Министерство обороны России и Красный Крест обсудили вопросы взаимодействия касательно ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в оборонном ведомстве.
В переговорах принимали участие замглавы Минобороны генерал-полковник Александр Фомин и президент комитета Красного Креста Петер Маурер.
— Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, — цитирует сообщение министерства РИА Новости.
8 марта сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов на Украине с начала операции. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция.
24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.