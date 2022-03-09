Четверо мужчин жестоко избили и ограбили прохожего у метро «Текстильщики»

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска по столице совместно с коллегами из ОМВД по району Текстильщики задержали подозреваемых в грабежах. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Инцидент произошел ночью недалеко от станции метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Несколько мужчин стояли у остановки автобуса и попросили у случайного прохожего закурить. После этого один из них напал на прохожего и несколько раз ударил его по голове, из-за чего потерпевший потерял равновесие и упал.

— Нападавшие выхватили у него мобильный телефон и скрылись с места происшествия. Вскоре аналогичное противоправное деяние они совершили возле стадиона «Москвич». Злоумышленники подошли к 24-летнему приезжему, вырвали у него из рук мобильный телефон и скрылись, — добавил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Общая сумма ущерба, нанесенного обоим пострадавшим, составила около 40 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать всех четверых подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 18 до 24 лет. Похищенное они успели продать, а деньги — потратить.

В настоящий момент мужчины заключены под стражу. По данному факту возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж» — прим. «ВМ»), которые были соединены в одно производство.

— Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, — подчеркнул Васенин.

Подобный случай нападения произошел 4 марта. Трое неустановленных лиц в масках похитили у безработного москвича более миллиона рублей, угрожая ему ножом.