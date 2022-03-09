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Песков заявил, что США де-факто ведут экономическую войну против России

Полина Долганова

В мире
Песков заявил, что США де-факто ведут экономическую войну против России
Фото: Администрация президента РФ

Соединенные Штаты де-факто объявили экономическую войну в отношении России. Такое мнение в среду, 9 марта, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— США, безусловно, объявили экономическую войну России, они ведут эту войну, де-факто так оно и есть, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что реакция России на западные санкции будет оперативной и чувствительной. Ответные меры готовятся по всем направлениям.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому в США запрещается импортировать российские энергоносители. Запрет импорта нефти и газа из России негативно отразится и на самой Америке, однако Вашингтон убежден в правильности этого шага, заявил американский лидер.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

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