Песков: Россия заранее начала подготовку для минимизации последствий от санкций

Фото: Администрация президента РФ

Россия заранее сумела подготовиться к минимизации последствия от санкций западных стран, поскольку они были ожидаемыми. Об этом в среду, 9 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, правительство изначально занялось проработкой возможных санкций со стороны Запада.

— Мы неоднократно говорили, что, собственно, санкции были ожидаемыми. И самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций, — цитирует Пескова РИА Новости.

Также пресс-секретарь Песков отметил, что США де-факто начали экономическую войну против России.

Глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский рассказал, что Россия отреагирует на западные санкции оперативно и чувствительно. По его словам, проработка контрсанкций носит непубличный характер.

Ранее стало известно, что выпущенные в России карты Visa перестанут действовать за пределами страны с 10 марта. В финансовых учреждениях отметили, что сроки транзакций продлятся исключительно для клиринговых расчетов.