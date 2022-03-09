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Песков: Россия заранее начала подготовку для минимизации последствий от санкций

Араз Салехов

Политика
Песков: Россия заранее начала подготовку для минимизации последствий от санкций
Фото: Администрация президента РФ

Россия заранее сумела подготовиться к минимизации последствия от санкций западных стран, поскольку они были ожидаемыми. Об этом в среду, 9 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, правительство изначально занялось проработкой возможных санкций со стороны Запада.

— Мы неоднократно говорили, что, собственно, санкции были ожидаемыми. И самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций, — цитирует Пескова РИА Новости.

Также пресс-секретарь Песков отметил, что США де-факто начали экономическую войну против России.

Глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский рассказал, что Россия отреагирует на западные санкции оперативно и чувствительно. По его словам, проработка контрсанкций носит непубличный характер.

Ранее стало известно, что выпущенные в России карты Visa перестанут действовать за пределами страны с 10 марта. В финансовых учреждениях отметили, что сроки транзакций продлятся исключительно для клиринговых расчетов.

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