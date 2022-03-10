Вильфанд спрогнозировал потепление в предстоящие выходные

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В предстоящие выходные на территории европейской России ожидается потепление. Так, положительные отметки в воскресенье, 13 марта, будут достигать семи градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В субботу потепление будет связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и с тем, что днем солнце будет способствовать увеличению температуры.

Также регион будет находиться под влиянием мягких, теплых воздушных масс, передает РИА Новости.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «ВМ» рассказала метеочувствительным горожанам о том, как пережить резкую смену погоды. Эксперт отметила, что при головных болях помогают спазмолитики, боли в суставах лечатся привычными мазями.

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, с 12 марта погода начнет меняться.

Кроме того, метеоролог назвал два самых холодных дня на этой неделе.