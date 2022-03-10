Ночь на 10 марта в столице стала самой холодной с середины января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха в ночь на четверг в Москве составила минус 14 градусов. Такие показатели стали рекордно низкими с середины января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 10 марта.

Он отметил, что таких существенных похолоданий не наблюдалось в столице в последний зимний месяц.

— А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса, — заявил метеоролог.

По словам Тишковца, такие показатели существенно ниже климатической нормы самого морозного месяца — января, пишет РИА Новости.

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, с 12 марта погода начнет меняться.

Кроме того, метеоролог назвал два самых холодных дня на этой неделе.

Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «ВМ» рассказала метеочувствительным горожанам о том, как пережить резкую смену погоды. Эксперт отметила, что при головных болях помогают спазмолитики, боли в суставах лечатся привычными мазями.