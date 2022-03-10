Ночь на 10 марта в столице стала самой холодной с середины января
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Температура воздуха в ночь на четверг в Москве составила минус 14 градусов. Такие показатели стали рекордно низкими с середины января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 10 марта.
Он отметил, что таких существенных похолоданий не наблюдалось в столице в последний зимний месяц.
— А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса, — заявил метеоролог.
По словам Тишковца, такие показатели существенно ниже климатической нормы самого морозного месяца — января, пишет РИА Новости.
На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, с 12 марта погода начнет меняться.
Кроме того, метеоролог назвал два самых холодных дня на этой неделе.
Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «ВМ» рассказала метеочувствительным горожанам о том, как пережить резкую смену погоды. Эксперт отметила, что при головных болях помогают спазмолитики, боли в суставах лечатся привычными мазями.