Мать брошенного в сумке ребенка доставлена в СК

Фото: СК РФ

Фигурантка уголовного дела по факту обнаружения ребенка в сумке на юго-востоке столицы доставлена в подразделение Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили пресс-службе ведомства.

В ходе допроса женщина сообщила, что родила ребенка в Санкт-Петербурге. По возвращении в Москву она приняла роковое решение оставить младенца.

Кроме того, бросившая ребенка мать рассказала, что с отцом малыша она не поддерживала контакта с января этого года и не проживала с ним по причине того, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

— Отец ребенка будет допрошен в ближайшее время, — подчеркнули в пресс-службе СК.

10 марта стало известно, что муж 39-летней женщины скончался непродолжительное время назад, а сама причастная к покушению на убийство новорожденного не имеет постоянного места жительства в Москве.

В среду, 9 марта, около 8 утра несовершеннолетний обнаружил сумку с брошенным новорожденным ребенком на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», а прокуратура взяла расследование дела под контроль. В свою очередь сотрудники МВД подключились к поискам горе-матери брошенного ребенка. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно на данный момент о найденном в сумке младенце на юго-востоке Москвы.