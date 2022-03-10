Более 2,5 миллиона человек вылечились от COVID-19 в Москве

Дежурный врач городской поликлиники № 2 Мадина Булатова в фильтр-боксе проводит осмотр и измеряет сатурацию пациентке Екатерине Гавриловой, которая обратилась за медицинской помощью из-за повышенной температуры / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Не менее 2,5 миллиона человек полностью вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом за минувшие сутки в столичные клиники госпитализировали 271 человека.

— С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 205 человек, — говорится в официальном Telegram-канале оперштаба Москвы.

Фото: Оперштаб Москвы

При этом в столице выздоровел еще 2591 пациент после прохождения лечения от ковида, а заболели 1215 граждан. Скончались от заболевания 57 человек.

Ранее стало известно, что в России удалось выявить 51 231 новый случай коронавирусной инфекции. По числу заболевших лидирует Республика Башкортостан (2856).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что почти три миллиарда человек не привились даже первым компонентом вакцины от COVID-19. Он отметил, что быстрая разработка вакцины и принятые антиковидные ограничения позволили взять ситуацию с распространением ковида под контроль.