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В российский реестр перевели около 180 самолетов

Полина Долганова

Общество
В российский реестр перевели около 180 самолетов
Фото: Pexels

Самолеты компаний «Аэрофлот», «Победа» и Utair перевели в российский реестр. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, всего в реестре насчитывается 180 самолетов.

До этого авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полеты на юг РФ отменили до 14 марта рейсы в этот регион. Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат средств в полном объеме, перебронировать билеты на последующие даты или выбрать альтернативные маршруты.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

25 февраля в Росавиации сообщили об ограничении использования воздушного пространства для британских самолетов, включая транзит. Британские авиакомпании в тот день планировали в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и два рейса из Лондона в Москву.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

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