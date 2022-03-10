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Лавров заявил, что переговоры Путина и Зеленского когда-нибудь могут состояться

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что переговоры Путина и Зеленского когда-нибудь могут состояться
Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 10 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись, — цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

8 марта украинские власти попросили о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в понедельник, 7 марта, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Зеленский «ничего не боится, в том числе и прямой встречи с Путиным». Он призвал российского лидера «тоже не бояться».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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