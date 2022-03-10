Президентом Венгрии впервые стала женщина Каталин Новак

Фото: Instagram / katalin.novak

Новым президентом Венгрии стала министр по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак.

За ее кандидатуру проголосовали 137 из 199 депутатов.

Соперником министра на выборах был кандидат от оппозиционной партии Петер Рона.

Президент Венгрии избирается Национальным собранием раз в пять лет. С 2012 года главой республики дважды становился Янош Адер, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года сопредседателя партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналену Бербок назначили на пост главы Министерства иностранных дел Германии (МИД). Об этом сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Новый министр иностранных дел неоднократно высказывалась против российского газопровода, а также обвиняла Россию в шантаже из-за высоких цен на газовое топливо. Москва в свою очередь отвергала все подобные заявления.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц был назначен на пост нового канцлера Германии. 26 сентября Социал-демократическая партия Германии выиграла парламентские выборы в ФРГ с результатом 25,7 процента голосов и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю.