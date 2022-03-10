Подрядчики в Москве могут сообщить о росте цен на строительные ресурсы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Подрядные организации могут направить в Департамент строительства Москвы информацию о фактах повышения стоимости строительных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 10 марта.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что информацию нужно будет направлять по утвержденной форме в адрес ведомства, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Для своевременного реагирования на факты значительного повышения стоимости строительных ресурсов и отказа от продажи строительных ресурсов по зафиксированным ранее в контрактах (договорах) ценам по объектам капитального строительства подрядные организации смогут заявить о наличии вышеуказанных фактов, — сказал Загрутдинов.

Ранее глава ведомства сообщил о возведении жилого дома в районе Бабушкинский в рамках программы реновации. По его словам, в доме окажется 140 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 94, трехкомнатных — 16).

Он также рассказал, что на Тайнинской улице Лосиноостровского района Москвы строят жилой дом по программе реновации. Уточняется, что на данном этапе идут работы подготовительного периода.