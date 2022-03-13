Япония выступила за реформы СБ ООН из-за действий России на Украине

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с проводимой Россией военной операции на Украине. Об этом Кисида заявил в воскресенье, 13 марта, на съезде правящей Либерально-демократической партии Японии.

Суть предлагаемых им реформ пока что не раскрываются, передает агентство Kyodo.

До этого Японское правительство заявило протест России из-за внесения ее Москвой в список недружественных стран. Генеральный секретарь японского правительства подчеркнул, что подобный поступок России вызывает у страны сожаление.

8 марта Япония ввела новые санкции в отношении России и Белоруссии. Персональные санкции были введены против еще двадцати российских граждан и 12 белорусов, под санкции также попали еще две российские и 12 белорусских компаний.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.