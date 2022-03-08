Япония направила протест России после внесения в список недружественных стран

Фото: Пресс-служба Совфеда

Японское правительство заявило протест РФ из-за внесения ее Москвой в список недружественных стран. Об этом сообщил во вторник, 8 марта, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

— Внесение Россией Японии в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест, — сказал он на пресс-конференции, передает РИА Новости.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли Соединенные Штаты и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

8 марта Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии. Персональные санкции были введены против еще 20 российских граждан и 12 белорусов, под санкции также попали еще две российские и 12 белорусских компаний.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.