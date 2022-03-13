Московские врачи за сутки вылечили еще 1212 пациентов от COVID-19
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 1212 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 13 марта.
Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 522 435 пациентов.
За последние сутки в Москве зарегистрировали 1437 новых случая заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 199 человек, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 168.
Еще 49 пациентов за прошедшие сутки скончались, говорится в сообщении.
Согласно новому указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменили все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.
Помимо отмены ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемической обстановки в городе.
Также действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.