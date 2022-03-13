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Московские врачи за сутки вылечили еще 1212 пациентов от COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили еще 1212 пациентов от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 1212 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 13 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 522 435 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1437 новых случая заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 199 человек, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 168.

Московские врачи за сутки вылечили еще 1212 пациентов от COVID-19 Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Еще 49 пациентов за прошедшие сутки скончались, говорится в сообщении.

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Согласно новому указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменили все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.

Помимо отмены ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемической обстановки в городе.

Также действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.

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