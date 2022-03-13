«Третья мировая»: Боррель высказался о последствиях бесполетной зоны над Украиной

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Создание над Украиной бесполетной зоны может привести к расширению конфликта до третьей мировой войны. Такое мнение высказал в воскресенье, 13 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он уточнил, что просьба организовать бесполетную зону предполагает и возможность сбивать российские самолеты. Это, по его словам, приведет к катастрофическим последствиям.

— Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать, — заявил он.

Боррель также отметил, что ЕС сейчас прилагает все усилия, чтобы не распространять конфликт на другие страны, и избегать конфронтации, которая может перерасти уже в ядерную конфронтацию, передает газета El Periódico.

Представитель подчеркнул, что накладываемые на Россию санкции не могут иметь немедленного эффекта.

2 марта глава Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу NBC заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы «спровоцировать войну Соединенных Штатов с Россией».

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Североатлантический альянс не сможет обеспечить над Украиной бесполетную зону.