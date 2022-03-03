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Глава Пентагона заявил, что бесполетная зона над Украиной чревата войной с РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Глава Пентагона заявил, что бесполетная зона над Украиной чревата войной с РФ
Фото: defense.gov/Lisa Ferdinando, DOD

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы «спровоцировать войну Соединенных Штатов с Россией». Об этом в среду, 2 марта, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу NBC.

— Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией, — сказал он, передает РИА Новости.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Североатлантический альянс не сможет обеспечить над Украиной бесполетную зону.

28 февраля глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес рассказал, что Великобритания направила украинской стороне оружие уже после начала военной спецоперации. Однако политик не стал называть подробностей поставок вооружения, объяснив такое решение соображениями безопасности.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля.

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