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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской РСЗО

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской РСЗО
Фото: Минобороны РФ

Беспилотный летательный аппарат ВКС России уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО). Соответствующее видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 13 марта, опубликовало Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен с высоты более трех тысяч метров при помощи высокоточного боеприпаса.

Отмечается, что российские военные используют беспилотные летательные аппараты для разведки, корректировки огня, а также для боевых поражений целей.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация и силы Противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский военный самолет Су-24.

Конашенков также сообщил, что служащие украинского батальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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