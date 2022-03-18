Дерматолог рассказал об использовании отечественных лекарств по офсетным контрактам

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В России большая часть препаратов, которые назначают пациентам Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, являются средствами российского производства. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения России и Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра Николай Потекаев.

Таким образом, медицинский специалист прокомментировал процесс импортозамещения в косметологии.

— Речь идет в том числе о кремах и мазях кортикостероидного порядка. Что касается системной терапии при лечении тяжелых форм псориаза, атопического дерматита, экземы — в нашем распоряжении также отечественные препараты. Даже генно-инженерные биологические препараты, применяемые при особо тяжелых формах псориаза, также являются российскими. Мы получаем отечественные препараты, в том числе благодаря офсетным контрактам, — цитирует Потекаева РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки импортозамещения предприятиям, изготавливающим лекарства. По словам Собянина, меры поддержки имеют первостепенное значение в условиях санкций и изменения курса национальной валюты. Мэр выразил надежду, что фармкомпании смогут выдержать давление Запада так же, как выдержали пандемию.