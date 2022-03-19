«Индийское кино у нас любят»: депутат предложила вернуть в кинотеатры Болливуд

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Первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко сообщила, что предложит вернуть в российские кинотеатры индийские фильмы. Она отметила, что их очень любят, особенно жители провинции.

— Замечательное кино, хорошее. Индийское кино у нас любят. Особенно в провинции оно хорошо идет. Обязательно предложу в комитете обсудить. Заседание комитета — 23-го, — заявила депутат.

Драпеко также добавила, что следует организовать широкий прокат фильмов из стран СНГ.

— У наших стран есть очень хорошие картины, мы их уже видим на фестивалях, но в прокате их практически нет. Это узбекское кино, казахское кино, — сказала парламентарий порталу «Подъем».

10 марта компания Disney сообщила о приостановке работы в России из-за ситуации с Украиной. Это решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic.

Санкции и ограничения, возложенные на Россию, затронули не только политическую и экономическую, но и культурную сферу. О временной приостановке работы в стране заявили крупнейшие мировые прокатчики фильмов, а также музыкальные платформы, разработчики видеоигр. «Вечерняя Москва» разбирается и объясняет читателям, какова ситуация в киносреде, а также на какие культурные мероприятия стоит обратить внимание, что поможет расслабиться и выдохнуть.