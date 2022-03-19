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«Путин предупреждал»: в США заявили о дезинформации в западных СМИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Путин предупреждал»: в США заявили о дезинформации в западных СМИ
Фото: Unsplash

Западные СМИ не хотят признавать того, что на самом деле происходит на Украине, и вынуждены верить всему плохому, что говорят о президенте России Владимире Путине. Такое мнение выразила американская журналистка Лара Логан в эфире программы Real America's Voice.

По ее словам, Соединенные Штаты уже на протяжении долгого времени финансируют украинских нацистов и закрывают глаза на происходящее.

Журналистка добавила, что президент Украины Владимир Зеленский является «марионеткой».

— Путин предупреждал в течение 15 лет, что не собирается бездействовать, когда глобалисты строят военные объекты на Украине, — резюмировала американка в эфире передачи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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