Компания Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию

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Американская компания Schlumberger, которая является одной из ведущих в мире по добыче нефти и газа, приняла решение приостановить новые инвестиции и внедрение новых технологий в работу на территории России.

— По мере развития ситуации мы оценивали наш путь продвижения вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий для наших операций в России, — говорится в заявлении организации.

В компании уточнили, что решение было принято на фоне российской спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.