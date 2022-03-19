Путин обсудил Украину с премьер-министром Люксембурга Беттелем

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию на Украине с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 19 марта.

— В продолжение предыдущей беседы обсуждена ситуация на Украине и в Донбассе в связи с проведением Россией специальной военной операции. Владимир Путин заострил внимание на непрекра­щающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения, — говорится в сообщении.

Российский лидер также назвал неприемлемой деятельность американских лабораторий на Украине. Помимо этого, Путин изложил Беттелю свою позицию по продолжающимся переговорам Москвы и Киева, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.