Джонсон предостерег от нормализации отношений с Путиным

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Попытка нормализации отношений с президентом России Владимиром Путиным будет ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 19 марта.

— Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку, — сказал лидер.

Действия Путина объясняются тем, что он испугался перспективы «цветной революции» в России, приводит слова Джонсона РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.