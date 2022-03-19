Турция оценила вероятность переговоров Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Россия и Украина могут достигнуть мирного соглашения, считает Турция. Об этом в субботу, 19 марта, рассказал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире местного телеканала «Аль-Джазира».

— Сейчас вопрос лишь стоит в том, когда и каким образом оно будет достигнуто. Сегодня главная задача — организовать встречу на высшем уровне, — указал представитель Тайипа Реджепа Эрдоган.

Недавно СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Запада, оказался перед мучительным выбором на переговорах с Россией. Однако конкретные составляющие каких-либо договоренностей являются загадкой для лидеров Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.