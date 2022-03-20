Кадыров объявил о создании бригады врачей для помощи бойцам

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В субботу, 19 марта, стало известно о создании Минзравом Чечни бригады врачей, которые окажут помощь бойцам, привлечённым к военной операции на Украине. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он объяснил, что не бывает битвы без жертв.

— Хотя ребята, по милости Всевышнего, на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам, — сказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Известно, что реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам.

Также в этот день появилась информация, что вооруженные силы России отбили «бандеровскую базу» на Украине, освободив мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.