Швейцария предложила провести на своей территории переговоры Москвы и Киева

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Швейцария рассказала о желании стать посредником в урегулировании отношений России и Украины. Так, страна предложила провести на своей территории переговоры Москвы и Киева. Об этом в воскресенье, 20 марта, рассказал президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Он добавил, что их страна сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции.

— Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры, — передает местная телерадиокомпания RTS слова Кассиса.

Ранее Турция выразила мнение, что Россия и Украина могут достигнуть мирного соглашения.

Недавно СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Запада, оказался перед мучительным выбором на переговорах с Россией. Однако конкретные составляющие каких-либо договоренностей являются загадкой для лидеров Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.