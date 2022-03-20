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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве 20 марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве 20 марта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В воскресенье, 20 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до девяти градусов тепла, а вот ночью ожидается небольшое похолодание — до нуля градусов.

Также известно, что утром и ночью в столице будет наблюдаться гололедица.

В этот день синоптики прогнозируются северо-западный ветер. Его скорость будет составлять 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет составлять 763–768 миллиметров ртутного столба.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей рабочей неделе в столице ожидается по-настоящему весенняя погода, однако в выходные жители города могут вновь увидеть снег.

Жителей Москвы ожидает красивая весенняя погода в ближайшие дни. Об этом рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в субботу, 19 марта. При этом он отметил, что снежный покров в городе будет лежать как минимум до наступления следующих выходных. По словам специалиста, погода в Москве в ближайшие дни будет антициклонной.

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