Китай назвал свою позицию относительно Украины объективной и справедливой

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Позиция Пекина по поводу ситуации на Украине является объективной и справедливой. Такое мнение озвучил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.

— Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, — заявил министр, чьи слова приводятся на сайте китайского МИД.

Он добавил, что «время покажет», что позиция страны «находится на правильной стороне истории».

По словам министра, в разговоре с американским лидером Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин четко выразил позицию Пекина относительно ситуации на Украине. Главным посылом главы Китая, по мнению Ван И, стало утверждение о необходимости отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния и сформировать эффективную архитектуру региональной безопасности. Эти меры будут способствовать решению кризиса и обеспечению стабильности на европейском континенте.

Ван И отметил важность того, чтобы все стороны способствовали разрешению кризиса при помощи переговоров для скорейшего прекращения боевых действий с целью избежать жертв среди мирного населения.

Он добавил, что Китай всегда являлся силой в аспекте поддержания мира и «выступал против войны». Министр также отметил, что для Пекина является неприемлемым внешнее принуждение, страна является противником любого рода необоснованных обвинений и подозрений в своем отношении.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что поставки сырьевых ресурсов из России в Китай осложнились из-за спецоперации РФ на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.