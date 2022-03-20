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Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО

Анастасия Колоскова

В мире
Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО
Фото: presidentti.fi

Вступление Финляндии в НАТО повлечет серьезный риск в части эскалации положения в Европе. Об этом в воскресенье, 20 марта, заявил глава государства Саули Ниинисте.

Он отметил, что членство в Североатлантическом альянсе является одной из альтернатив настоящему статусу Финляндии. Второй вариант — углубление сотрудничества в вопросах обороны с США и Швецией. Ниинисте убежден, что оба варианта усилят безопасность Финляндии на фоне российской спецоперации на Украине. Однако президент считает, что включение в НАТО несет серьезный риск.

— На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе, — заявил Ниинисте в интервью Financial Times.

Ранее правительство Финляндии заявило о готовности обсуждать вступление в НАТО. Президент страны Саули Ниинисте сообщил, что население страны изменило свое отношение к этому вопросу. По последним опросам, 53 процента респондентов в Финляндии поддерживают идею вступления, 28 процентов — против, воздержались — 19 процентов.

Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский рассказал, чем грозит для Финляндии вступление в НАТО. По его мнению, в этом случае отношения между Финляндией и Россией ухудшатся.

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