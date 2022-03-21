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Мосгорсуд признал законным приговор схиигумену Сергию, осужденному на 3,5 года

Елена Самойлова

Происшествия
Мосгорсуд признал законным приговор схиигумену Сергию, осужденному на 3,5 года
Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении схиигумена Сергия по делу о склонении к самоубийству. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В сообщении отмечается, что Мосгорсуд рассмотрел апелляции, поданные в ответ на приговор Измайловского районного суда от 30 ноября 2021 года. Схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (настоящее имя Николай Романов — прим. «ВМ») был признан виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве.

— Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в ноябре 2021 года схиигумену было назначено 3,5 года колонии общего режима.

До этого сообщалось, что суд признал Сергия виновным по трем уголовным статьям: «Самоуправство», «Нарушение права на свободу вероисповедания» и «Склонение к совершению самоубийства».

Прокурор попросил суд признать Сергия виновным по вышеперечисленным статьям и назначить ему четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Бывший схимонах Среднеуральского женского монастыря Сергий стал известен после ряда скандальных высказываний об отрицании коронавирусной инфекции.

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания и оштрафовал на 90 тысяч рублей.

С 29 декабря прошлого года Сергий находится в СИЗО Москвы.

9 июля Верховный суд РФ принял решение о рассмотрении дела экс-духовника в Измайловском суде Москвы. Представитель прокуратуры аргументировал это тем, что сторонники Сергия могут дестабилизировать ситуацию в Свердловской области, если суд по его делу будет проходить в этом регионе.

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