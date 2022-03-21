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Женщину, выбросившую дочь в мусоропровод, отправили в колонию на два года

Елена Самойлова

Происшествия
Женщину, выбросившую дочь в мусоропровод, отправили в колонию на два года
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод, осудили на два года. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Черемушкинский районный суд приговорил 37-летнюю москвичку Н. Стручкову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, — подтвердила представитель ведомства.

Она также уточнила, что Стручкова обвинялась по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка» — прим. «ВМ»).

9 сентября 2021 года Стручкова родила девочку в своей квартире на Литовском бульваре. Она не стала обращаться за помощью к врачам и решила избавиться от малышки. Завернула ребенка в тряпки, положила в пакет и выкинула в мусоропровод.

Видео: Прокуратура Москвы

Девочку спасли соседи: они нашли ее и вызвали медиков.

— Свою вину в совершенном преступлении Стручкова полностью признала, — заключила Нефедова.

20 марта был обнаружен труп младенца возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня. В месте для сбора мусора находилось тело новорожденного мальчика, которому на вид было около полутора месяцев. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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