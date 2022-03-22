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Глава «Нафтогаза»: Транзит российского газа через Украину будет продолжаться

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава «Нафтогаза»: Транзит российского газа через Украину будет продолжаться
Фото: Unsplash

Транзит российского газа через Украину в Европу будет продолжаться, пока это технически возможно. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

— Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа, — заявил он.

Витренко в эфире Bloomberg TV подчеркнул, что российские военные в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб газовой инфраструктуре Украины.

Цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум на фоне желания многих стран отказаться от поставок российского сырья. 7 марта в моменте фьючерсы достигали отметки 3900 долларов на спотовом (поставка прямо сейчас) рынке за 1000 кубометров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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