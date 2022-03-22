«Думал, будет хуже»: осужденный блогер Эдвард Бил рассказал о своем пребывании в СИЗО

Фото: Telegram LIFE SHOT

Блогер Эдвард Бил помещен в восьмиместную камеру столичного СИЗО. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в ОНК Москвы.

По словам собеседника «ВМ», Эдуарда Била привезли в изолятор вчера ночью. В камере блогера есть телевизор и холодильник, а в прогулочном дворике можно заниматься спортом на турнике и брусьях, чем он и занимался после завтрака.

Его отношения с сокамерниками в ОНК охарактеризовали как «нормальные», хотя среди них есть подозреваемые в мошенничестве и торговле наркотиками.

Также Бил высказался о желании работать в хозотряде изолятора. Кроме того, он предложил помочь в монтаже видеоматериалов для администрации, если понадобится.

Накануне, 21 марта суд приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии. Адвокат блогера Александр Никитин в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил о намерении обжаловать вынесенный приговор.

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

11 октября Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

17 марта стало известно, что суд оставил без изменений меру пресечения Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади.

18 марта столичная прокуратура требовала назначить блогеру аналогичное наказание, но срок лишения свободы составлял год и четыре месяца.