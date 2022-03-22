Москвичам рассказали, как регулировалась культурная работа города в начале 1980-х годов

Фото В. Ахломова. 1983 год. Главархив Москвы

Жители столицы узнали, какие меры были приняты для улучшения концертной деятельности и работы музыкантов. Об этом во вторник, 22 марта, рассказали в Главном архивном управлении Москвы.

Уточняется, что Главархив решил подготовить соответствующие материалы ко Дню работника культуры. Он состоится 25 марта.

В артистах старались воспитать высокие морально-этические принципы долга и ответственности перед зрителем. Им надлежало также своевременно и в полном размере отдавать выручку и соблюдать кассовую дисциплину. Отдельной категорией выделялась работа вокально-инструментальных ансамблей. Они должны были придерживаться идейно-художественного и профессионального уровня, а также помогать развитию своего направления.

Главное управление культуры в ходе работ устраняло недостатки в репертуарах, следило за идейно-художественным содержанием сценических представлений и решало вопросы по укреплению технического оснащения тех, кто занимался организацией концертов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также Главархив собрал материалы о работе кинорежиссера Бориса Грачевского. В представленном документе говорилось, что создать любимый и детьми, и родителями проект «Ералаш» смог бы, пожалуй, лишь человек, который «прогуливал занятия и даже срывал уроки. Но один раз, чтобы не опоздать на урок... по тонкому льду на животе переполз Клязьму!».

Помимо этого, москвичи узнали, как сейчас работает Главный архив столицы. На данном этапе в Главархиве Москвы находятся почти 20 миллионов дел, каждое из которых содержит порядка 200 документов. Материалы размещены на стеллажах и полках, общая длина которых составляет 223 километра.