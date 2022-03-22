Россияне начали массово скупать новые машины в Казахстане

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Из-за подорожания новых автомобилей на внутреннем рынке многие российские граждане рассматривают зарубежные направления в поисках более дешевых вариантов. В последнее время резкий рост спроса на машины был зафиксирован в приграничных городах Казахстана.

Причем в местные автосалоны обращаются и частные клиенты, и «серые» дилеры, которые готовы покупать транспортные средства автовозами. Специалисты считают, что такой ажиотаж поможет развитию казахскому автопрому, но неминуемо приведет к повышению цен.

Многие россияне в поисках дешевых машин доезжают до дилерских центров в Костанае, который находится в 300 километрах от Челябинска. Сотрудник одного из местных автосалонов сообщил, что за последние несколько недель спрос на новые машины вырос в десять раз. В регионе находится завод «СарыаркаАвтоПром», который производит модели Chevrolet, JAC и Kia. Самые бюджетные автомобили предприятия стоят около 5,8 миллиона тенге (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «ВМ»).

Другим преимуществом автосалонов в Казахстане является наличие запасов машин на складах. Несмотря на то, что курс национальной валюты упал по отношению к доллару, стоимость транспортных средств в республике остается привлекательной для россиян, сообщает «Российская газета».

3 марта немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. При этом в организации уточнили, что российские сотрудники, работающие в компании, будут получать пособие при неполной занятости.

Многие автопроизводители приняли решение отказаться от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.