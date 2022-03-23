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Украинские военные бегут из Мариуполя в женской одежде

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские военные бегут из Мариуполя в женской одежде
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские военные пытаются покинуть окруженный российскими войсками Мариуполь, растворившись в потоке мирных жителей, и даже надевают женскую одежду. Об этом рассказал РИА Новости командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.

— Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде, — сообщил он.

Офицер отметил, что одного из последних задержали в шубе, платье и в женских туфлях.

— Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. По нему видно, что это боевик, — рассказал Кокарев, передает агентство.

Он добавил, что бойцы ДНР допрашивают всех задержанных и отправляют в нужные инстанции.

22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой народной республики освободили около половины площади Мариуполя. Он добавил, что ВСУ в ходе боев несут большие потери.

21 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти дали нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Он отметил, что «бандиты начали выполнять этот приказ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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