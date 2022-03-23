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«Трусость и зависимость»: депутат ГД объяснил, почему Зеленский медлит с решением по Крыму и ЛДНР

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Трусость и зависимость»: депутат ГД объяснил, почему Зеленский медлит с решением по Крыму и ЛДНР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский не может принять решение о признании российского статуса Крыма и независимости ЛДНР из-за трусости и зависимости от США. Об этом в среду, 23 марта, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

— Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость — это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение, — заявил он.

Шеремет также подчеркнул, что Зеленский не предпринимает никаких встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, передает РИА Новости.

До этого Зеленский назвал Крым и Донбасс «тяжелой историей для всех», которая будет решаться только после получения Украиной гарантий безопасности.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в какие-либо блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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