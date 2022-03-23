Московские врачи вылечили еще 1262 пациента от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили еще 1262 пациента от COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 23 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 2 537 114 человека.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 1306 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы в медицинские учреждения 162 человека, 140 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: оперштаб Москвы

За сутки в Москве скончались 28 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Всего в России за последние 24 часа выявили 26 826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В стране завершилась волна заболеваемости, которая была вызвана «омикрон»-штаммом, так как у значительной части россиян выработался иммунитет к этому варианту COVID-19. Биолог предположил, когда новая волна коронавируса придет в Россию.

Врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции.