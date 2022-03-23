Красногорский филиал Музея Победы откроет выставку к 150-летию почтовой открытки в России

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Московская область, Красногорск, улица Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

25 марта в Красногорском филиале Музея Победы пройдет открытие выставки ко Дню рождения российской почтовой открытки, ей исполняется 150 лет. Об этом в среду, 23 марта, сообщила пресс-служба музея.

Работа новой временной экспозиции «Открытые письма надежды» будет проходить в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Первыми посетителями выставки станут школьники из начальных классов Красногорска. Уточняется, что она начнется в 11:30.

— На выставке будут представлены советские открытки 1930–1940-х годов. В коллекции — почтовые карточки с изображением видов городов Ленинграда и Крыма, художественные открытки издательства «Искусство». Посетители увидят патриотические открытки издательства «Воениздат», сделанные по заказу «Военкнижторга», из агитационной серии, прославляющей мощь Красной армии, — говорится в сообщении.

23 марта в столице стартовал фестиваль воспитательных практик «Классный час в школьном музее». Организатором данного мероприятия также выступил Музей Победы.

Во вторник, 22 марта, в Музее Победы начался очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». Его участниками стали около 7500 кадетов-семиклассников.

Также в Музее Победы открылась выставка «Мосты истории: связь городов и поколений». Организацией экспозиции занимались представители школы № 1164 города Москвы и средней общеобразовательной школы города Беслана в рамках программы «Школьный Музей Победы».