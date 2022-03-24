Коммерческий автобус врезался в фонарный столб на Свободном проспекте

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Россия, Москва, Свободный проспект Карта всех событий

Автобус коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк № 20» наехал на мачту городского освещения (МГО) в районе 16 дома на Свободном проспекте. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Дептрансе уточнили, что пострадавших в инциденте нет. На данный момент подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автобусы № 11 и 807 следуют по измененному маршруту на Аминьевском шоссе в районе первого дома.

23 марта стало известно, что автобусную остановку «Рижский вокзал» перенесли на 50 метров назад. Это связано со строительством станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро.

22 марта в Дептрансе заявили, что «Аэроэкспресс» объявил о запуске нового маршрута от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Так, дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут. По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест. Они оснащены багажным отделением и системами климат-контроля.