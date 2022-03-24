Андрей Бочкарев: Второй вестибюль станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии откроют в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Окружная Карта всех событий

Открытие северного вестибюля станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии запланировано на 2023 год. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Почти на 80 процентов готовы основные конструкции нового вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро, согласно графику монолитные работы завершат в начале лета. Открытие северного вестибюля запланировано на 2023 год, — рассказал заммэра.

По его словам, новый вестибюль свяжут со станцией при помощи трех эскалаторов. Их монтаж начнется в конце апреля.

В настоящее время специалисты уже установили в наклонном ходе специальные металлоконструкции — фермы. После этого будет выполнена сборка и выверка секций эскалаторов длиной 108 метров, пояснил Андрей Бочкарев.

В пресс-службе столичного департамента строительства уточнили, что новый вестибюль будет интегрирован в транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Он объединит одноименные станции МЦД-1 и МЦК.

Выходы из вестибюля будут расположены на обеих сторонах Локомотивного проезда. Один из них будет вести к пересечению Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов, а второй соединят с новой платформой станции «Окружная» МЦД-1, отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы АО «Мосметрострой», в вестибюле уже оборудовали водозащитные зонты — элементы отделки, которые применяются при возведении станций глубокого заложения. Их разместили в верхней части свода станционных и эскалаторных тоннелей. Также одновременно идут отделочные работы в служебных помещениях, остекление металлоконструкций и подготовка к установке инженерных систем. Отделка пассажирской зоны вестибюля стартует в середине апреля, добавили в пресс-службе.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что входящий в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) находится на высокой стадии строительной готовности.