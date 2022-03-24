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Москвичам пообещали в четверг до 11 градусов тепла

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Москвичам пообещали в четверг до 11 градусов тепла
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

До плюс 11 градусов ожидается в столице в четверг, 24 марта. Об этом сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9–11 градусов, по области от семи до плюс двенадцати, что на восемь градусов выше, чем должно быть по климатической норме, — приводит слова синоптика РИА Новости.

Тишковец отметил, что четверг завершит череду солнечных дней в Москве. В выходные жителей столицы ждет резкое ухудшение погоды. Пик похолодания придется на воскресенье.

Согласно прогнозу синоптика, ожидается северный ветер 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее Тишковец уже предупреждал о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.

В связи с этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не рекомендовал владельцам автомобилей менять зимнюю резину раньше 10 апреля. Он также рассказал, когда погода в Москве позволит позагорать.

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