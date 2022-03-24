Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате

Георгий Соланович

Экономика
Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате
Фото: Администрация президента РФ

Прежде всего стоит дождаться формулировки позиции покупателей по дополнительным условиям контракта по поставке газа в Европу. Так в четверг, 24 марта, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, не будут ли компании расценивать переход РФ на оплату ресурса рублями как нарушение условий контрактов.

— Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента, — передает слова Пескова РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход РФ на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение Путина «нарушением» контракта. Сербия также заявила о проблемах из-за принятой меры. О том, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Читайте также:
Дмитрий Песков Россия Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте