Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате

Фото: Администрация президента РФ

Прежде всего стоит дождаться формулировки позиции покупателей по дополнительным условиям контракта по поставке газа в Европу. Так в четверг, 24 марта, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, не будут ли компании расценивать переход РФ на оплату ресурса рублями как нарушение условий контрактов.

— Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента, — передает слова Пескова РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход РФ на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение Путина «нарушением» контракта. Сербия также заявила о проблемах из-за принятой меры. О том, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.